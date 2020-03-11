У юных мозырских информатиков – дипломы олимпиады «Moscow Workshops Juniors -2020». Все они занимаются в кружке спортивного программирования Клуба юных пожарных.

На олимпиаде зимней компьютерной школы «Moscow Workshops Juniors-2020» три воспитанника кружка спортивного программирования Клуба юных пожарных награждены дипломами II и III степени. Участниками масштабного форума в Московском физико-техническом институте стали 172 школьника из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Нидерландов, Германии, Румынии, Украины, Беларуси и Турции. Больше половины из них – победители национальных олимпиад по информатике. Во время очной олимпиады школьникам необходимо было в течение четырех часов написать 5 программ – решения предложенных задач. По итогам диплом II степени получил Андрей Мищенко, а дипломы III степени – у Станислава Дамасевича и Егора Кучара. Ребята занимаются под руководством педагога Алексея Борунова в кружке спортивного программирования Клуба юных пожарных.