Спешите заглянуть! В Мозыре открылся новый магазин аудио, видео и бытовой техники «ЭЛЕКТРОСИЛА»

Огромный выбор товаров, доступные цены и заманчивые предложения. Это все о новом магазине аудио-, видео- и бытовой техники «ЭЛЕКТРОСИЛА», который недавно открылся в Мозыре. Расположен новый магазин «ЭЛЕКТРОСИЛА» в торговом центре «Катапульта» по адресу Нефтестроителей, 26/1. Заглянула туда и наша съемочная группа.

Теперь наполнить свой дом нужными вещами и сделать сюрприз близким стало еще проще. На площади в 446 м. кв каждый без проблем подберет нужную ему аудио, видео и бытовую технику для дома и офиса. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, духовые шкафы, мультиварки, микроволновые печи, утюги, пылесосы – все это и не только представлено в магазине «ЭЛЕКТРОСИЛА». Торговая сеть «Электросила» за более чем 25 лет работы завоевала сердца белорусов. Ведущие мировые бренды в широком ассортименте на любой потребительский кошелек, возможность заказать нужный товар, если его нет в наличии, доставка на дом, установка, официальная гарантия авторизированных сервисных центров. Причем, «Электросила» старается постоянно радовать своих покупателей бонусами и скидками. Новый магазин «Электросила» расположен в Мозыре в торговом центре «Катапульта» по адресу Нефтестроителей, 26/1 работает ежедневно с 10 до 20 часов. Самые популярные товары вы всегда сможете найти в розничной сети ЭЛЕКТРОСИЛА, а если вы хотите более выбрать что-то эксклюзивное, вы можете оформить заказ на сайте sila.by с доставкой на магазин в Мозыре.

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