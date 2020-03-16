Сотрудники наркоконтроля перекрыли канал поставки амфетамина в Беларусь. Задержание происходило в Калинковичах

Утром 13 марта правоохранители при содействии Гомельской таможни провели успешную операцию по перекрытию канала поставки психотропов на территорию области. У подъезда жилого дома в Калинковичах были задержаны 34-летний гражданин Российской Федерации, 37-летний местный житель, а также 22-летний безработный мозырянин. В ходе личного досмотра у двух из них обнаружено и изъято комковатое порошкообразное вещество розового цвета массой более 43 грамм и бледного светло-желтого цвета массой более 19 грамм. У третьего нашли вещество массой более 1,5 грамма. Также у троицы изъяли электронные весы и фасовочные пакетики. По заключению экспертизы, во всех трех случаях в составе имеется особо опасное психотропное вещество амфетамин. Также изъяты пакеты с таблетками желтого и розового цвета, предположительно, это психотропное вещество амфетаминового ряда, известное как экстази. Оперативники полагают, что изъятый психотроп предназначался для дальнейшего распространения на территории Калинковичского и близлежащих районов.