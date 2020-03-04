Сможет ли спецавтомобиль МЧС беспрепятственно проехать по городским улицам? Госавтоинспекция провела акцию «Уступи дорогу спецтранспорту»

Сможет ли спецавтомобиль МЧС беспрепятственно проехать по городским улицам? Не создадут ли мозырские водители помех для проезда пожарной машины? Госавтоинспекция провела акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». О ее результатах в нашем видеосюжете.

Машина МЧС со включенными проблесковыми маячками впереди, спецавтомобиль Госавтоинспекции следом. Мозырские дороги, утро буднего дня… Это исходные данные своеобразного эксперимента. Насколько законопослушны водители и как быстро удастся проехать от точки А в точку Б? Акция ГАИ «Уступи дорогу спецтранспорту» даст ответы на все поставленные вопросы.

Машина МЧС на скорости движется от улицы Рыжкова. 10 утра, в это время дороги не загружены. Но, надо отметить, при приближении спецавтомообиля практически все машины принимают вправо или останавливаются, как того и требуют правила. Реагировать на тревожный звук сирены обязаны не только водители, но и пешеходы. В случае приближения автомобиля оперативного назначения, им необходимо покинуть проезжую часть. В противном случае, и водителям, и пешеходам грозит административная ответственность.

Участие в своеобразном практическом занятии приняли десятки мозырских водителей и пешеходов. Эксперимент оказался удачным. Путь от улицы Рыжкова до площади Горького занял около 15 минут. Правда, в часы пик картина могла быть совершенно другой. А промедление для спецтранспорта, будь то пожарная или скорая, в прямом смысле смерти подобно.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ