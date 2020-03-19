Смотр-конкурс общественных инспекторов по охране труда

Областной отраслевой смотр-конкурс «Лучший общественный инспектор по охране труда» прошел на базе Мозырского нефтеперерабатывающего завода. За победу соревновались шесть специалистов нефтехимической отрасли региона.

Трамвайное управление Мозырского нефтеперерабатывающего завода принимало гостей со всей Гомельской области. Поводом для визита общественных инспекторов по охране труда стали не познавательная экскурсия, обучающий семинар или строгая проверка. А настоящее профессиональное соревнование. Шесть специалистов нефтехимической отрасли боролись за победу в областном смотре-конкурсе «Лучший общественный инспектор по охране труда».

Каждый участник с разной степенью успешности прошел три этапа. Общественные инспектора готовили «домашнее задание» в виде отчета о деятельности за год. Непосредственно в трамвайном управлении Мозырского НПЗ сначала искали ответ на 40 вопросов теоретического экзамена. А затем в механическом отделении практиковались: выявляли нарушения, связанные с охраной труда и безопасностью сотрудников.

На всех предприятиях нефтехимической отрасли Гомельской области сегодня работают порядка 1800 общественных инспекторов по охране труда. Более 80-ти из них – на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. От качества их деятельности во многом зависит здоровье и жизнь работников, а также повышение эффективности системы охраны труда, снижение производственного травматизма, улучшение условий труда на предприятии. Организаторы смотра-конкурса отмечают, подобные мероприятия, как ни одно другое, позволяют провести комплексную проверку теоретических и практических навыков инспекторов. Победитель областного этапа, а им стал Валерий Мацкевич со «Светлогорскхимволокно», представит Гомельщину на уровне концерна «Белнефтехим».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ