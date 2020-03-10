Сколько в Мозыре официально зарегистрировано людей с наркозависимостью? Какие психотропы наиболее распространены? Интервью врача-нарколога

Первый мартовский день провозглашен Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Организация Объединенных Наций официально назвала наркоманию одной из трех главных угроз цивилизации наряду с ядерной войной и экологической катастрофой. Эта болезнь поразила все страны мира, в том числе Беларусь. О том, сколько в Мозыре официально зарегистрировано людей с наркозависимостью, какие психотропы наиболее распространены, какую помощь могут предложить в психоневрологическом диспансере. Обо всем этом рассказала врач – нарколог Ольга Бердник