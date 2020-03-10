Шопинг без ущерба для бюджета – это реально. Магазин «Одежда для всей семьи» в ТЦ «Смак» приглашает за покупками!

Шопинг без ущерба для бюджета – это реально. Магазин «Одежда для всей семьи» в торговом центре «Смак», в пятом микрорайоне, приглашает за покупками. Ассортимент огромный, цены приемлемые.

Торговый зал сегодня занимает почти весь второй этаж, более 400 квадратных метров. На этой площади есть место для мужского и женского ассортимента, детской одежды, обуви для всей семьи, есть и различные сопутствующие товары, домашний текстиль, аксессуары, детские игрушки, бытовые мелочи. Ассортиментная линейка дамских сумочек – можно выбрать модель к любому наряду даже самой привередливой моднице. Эти теплые одеяла и подушки обеспечат здоровый и крепкий сон, а покрывала и пледы – уют и комфорт вашего дома. Некоторые товары продаются буквально за копейки. Так пару носков можно купить за 50 копеек, детские шапочки стартуют от 3 рублей, женские джемперы от 13, обувь от 30. В торговый зал уже пришла весна. Как в прямом, так и в переносном смысле. Весенняя коллекция постепенно вытесняет зиму. Товар обновляется раз в неделю. Глаза разбегаются, а цифры на ценниках совсем не пугают. Так приобрести вот такую женскую демисезонную куртку можно за 45 рублей, столько же стоит и вот такая курточка из кожзама. Детские весенние куртки стартуют от 30 рублей. Магазин прощается с зимой и предлагает покупателям хорошие скидки. Зимние куртки сегодня можно приобрести со скидкой 20%. С учетом и без того низкой цены, выходит очень даже выгодно. Со скидкой 50% продаются и товары известного белорусского производителя «Серж». Правда, чтобы приобрести белье за полцены, надо поспешить. Моделей осталось совсем немного. Магазин работает уже более полутора лет и успел обрасти клиентурой. Сюда приходит и молодежь, и люди почтенного возраста, и домохозяйки, и подростки – здесь каждый находит для себя отличный вариант, который будет соответствовать вкусам и представлениям об удобстве. Светлые примерочные, широкие проходы и конечно, вежливое обслуживание. Если прибавить сюда самый весомый аргумент – низкие цены, то все условия для хороших покупок созданы. Магазин «Одежда для всей семьи» ждет своих покупателей по адресу ул. Мира 9, район городского бассейна, 2 этаж торгового центра «Смак».