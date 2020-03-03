На Мозырском НПЗ с начала марта запускается установка по производству битума, сообщает газета «Мозырский нефтепереработчик.

Сезон продаж битума на Мозырском НПЗ открывается раньше обычного. Как сообщает газета «Мозырский нефтепереработчик», с начала марта после зимнего перерыва запускается установка по производству битума. На протяжении последних лет выпуск битума является рекордным по объемам. В прошлом году отгрузка потребителям этого нефтепродукта составила более 518 тысяч тонн и велась с конца марта вплоть до начала 2020 года. Процесс отгрузки осуществлялся в круглосуточном режиме, в железнодорожные и автомобильные цистерны, что планируется сохранить и в этом сезоне.

Нефтяные битумы, производимые на Мозырском НПЗ, отличаются традиционно высоким качеством, поэтому пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке Республики Беларусь и за пределами страны. С каждым годом география поставок расширяется.