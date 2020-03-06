С праздником, наши мамы! Семейное мероприятие в 16 школе

Мероприятия, посвящённые весеннему праздника 8-го Марта в эти дни проходя по всему городу. Особенно активно отмечают День весны в учебных заведениях. В школах города одноклассники уделяют внимание девочкам, родители поздравляют учителей, и, конечно, проходят праздники для мам и целых семей.

В 16 школе в канун праздника 8 Марта прошел творческий семейный вечер. На него пригласили семьи, которые участвуют в жизни школы, родителей, чьи дети показывают отличные результаты в учебе, спорте. Веселые конкурсы, вопросы, песни под караоке. Семьям предлагали вспомнить забавные случаи из жизни, исполнить песню, приготовить своё фирменное блюдо из представленных ингредиентов. Все это перемежёвывалось с творческими номерами, которые подготовили школьники. По окончании вечера состоялось праздничное чаепитие.

Усилить роли семьи в воспитательном процессе, объединить усилия педагогов и родителей в достижении общей цели – воспитании гармоничной личности, и, конечно, создать праздничное настроение мамам в канун праздника. Семейные вечера стали традицией 16 школы.