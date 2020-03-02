Развитие детей посредством интеллектуальных игр. Об этом говорили на выездной площадке «Семинариум «Интеллект-формат», которая прошла в гимназии им. Я Купалы. Участие в мероприятии приняли любители интеллектуальных развлечений со всей страны.

Развитие мышления, логики, процессов анализа и синтеза, обобщения и классификации, сравнения и противопоставления. Все это дают детям интеллектуальные игры. Об опыте взаимодействия всех участников образовательного процесса в школах и учреждениях дополнительного образования, развитии игр в регионе, использовании информационно-компьютерных технологий в тренировочном процессе, об авторских методиках и обо все, что связано с процессом вовлечения детей в интеллектуальный марафон и с организацией игр, говорили в гимназии им. Я Купалы. Здесь прошла выездная площадка республиканского опыта «Семинариум «Интеллект-формат». Мероприятие проходит ежегодно. В этом году на Гомельщине.

Мозырь уже давно стал столицей интеллектуального движения. Именно у нас проходит турнир республиканского уровня «Альпийские игры». Его инициатором много лет назад выступил Ростислав Миневич. Как же заставить современное поколение оторваться от гаджетов и заглянуть в книгу? Ростислав Маркович уверен: детей надо правильно мотивировать. Умело использовать детское любопытство – это искусство, которым, безусловно, владеют тренеры и руководители интеллектуальных клубов. Их опыт – огромное подспорье для тех, кто только вливается в интеллектуальное движение. Выездная площадка стала тем местом, где делились накопленным опытом и знаниями.

Лидия Потар, Вячесла Приписнов. ТКМ