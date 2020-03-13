Профилактический проект «Мозырь – здоровый город»

Основные аспекты реализации направлений и мероприятий профилактического проекта «Мозырь – здоровый город» обсудили представители райисполкома и иных заинтересованных ведомств в рамках рабочего совещание. Комплексный план мероприятий разработан совместно районным исполнительным комитетом и зональным центром гигиены и эпидемиологии. В первую очередь проект нацелен на снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни, на поддержку моды на здоровье среди населения, развитие проектов по здоровому образу жизни, улучшение демографической ситуации. Участники тематического рабочего совещания, которое прошло в Мозырском райисполкоме, подвели итоги предыдущей программы «Рудня-здоровый агрогородок». Она реализовывалась с 2016 по 2019-й.

Спектр направлений деятельности, заявленных в новом проекте «Мозырь – здоровый город», широк и масштабен. Итогом их реализации должно стать улучшение многих показателей. Сам проект рассчитан до 2024 года.