Профилактическая беседа. Школьницы и аборты

В средней школе №11 прошла встреча представителей ИДН и общественной организации «Матери против наркотиков» со старшеклассницами. Тема, которую выбрали специалисты для беседы с девочками-подростками, весьма деликатная. И, в то же время, актуальная и важная. В центре внимания – ранняя беременность, аборт и его последствия.

В современном мире стремительно меняется все. Но, не смотря на возможности медицины, уберечься от последствий необдуманного поступка может далеко не каждая взрослая женщина. А тем более, девушка-подросток. Инспекторы ИДН напомнили и еще об одном аспекте: наказании за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Специалисты уверены, готовить подростков к возможным последствиям «ранней взрослости» нужно обязательно! Практика проведения подобных профилактических встреч будет продолжена.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ