Пожар в Мозырском районе. В деревне Слобода погибла пенсионерка. Ее сына спас сосед

18 марта мозырским спасателям поступило сообщение – горит дом в деревне Слобода. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали к месту тревожного вызова. Оказалось, еще до их приезда хозяина пылающего дома спас сосед. Он увидел дым, забежал в комнату, на полу увидел мужчину и вытащил его на улицу. После снова зашел в дом с ведром воды, пытался притушить возгорание, но из-за сильного задымления вынужден был покинуть горящее строение. При проведении разведки уже профессиональными спасателями была обнаружена мертвой мать хозяина дома, пенсионерка 1930 года рождения. Пострадавший мужчина с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован. Причина трагедии устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.