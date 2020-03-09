После капитального ремонта открылась главная мозырская сцена классической музыки – концертный зал музыкального колледжа

После капитального ремонта открылась главная мозырская сцена классической музыки, где в свое время выступал Михаил Финберг и Национальный академический концертный оркестр Беларуси. Право первым выступить на обновленной сцене концертного зала Музыкального колледжа получили его преподаватели и учащиеся.

Русские народные романсы, академическая музыка и даже современные эстрадные композиции с главной сцены Музыкального колледжа звучат уже на протяжении трети века, сохраняя традиции и открывая новые таланты среди его воспитанников. Первые мелодии в этом зале прозвучали 9 февраля 1985 года. Пианисты, скрипачи, балалаечники. На сцене выступали любители, юные музыканты и признанные мэтры, солисты оперных театров и лауреаты международных конкурсов. А в 87 году на сцене концертного зала состоялось и первое значимое музыкальное событие – республиканский конкурс оркестровых и хоровых коллективов музыкальных училищ. Цимбальный оркестр и хор тогда были удостоены дипломами 2 степени. К слову, фестивали и конкурсы республиканского масштаба здесь проходили регулярно. Встречали здесь и высокопоставленных и знаменитых гостей, например, почетного жителя Мозыря Михаила Финберга, а также посла Венесуэлы. Своим мастерством делились Геннадий Гладков, Леонид Захлевный. В декабре 2019 г. музыкальная история концертного зала остановилась, чтобы уже через пару месяцев встретить любителей классической и народной музыки в обновленном виде. Новый паркет и мультимедийная установка, в результате реконструкции увеличилась авансцена. Как замечают представители колледжа, сегодня это современный оформленный и технически оснащенный концертный зал. И уже скоро на его сцене будут воплощаться новые фестивали и музыкальные проекты.

Вячеслав Приписнов. ТКМ