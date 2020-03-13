Подведены итоги конкурса «Мазырская палiтра». Несколько часов жюри провело в кропотливой, но однозначно творческой работе

Кажется, что на паркетном полу выставочного зала детской художественной школы кто-то расстелил яркие лоскуты и собирается шить огромное покрывало. А это все работы, заявленные на конкурс «Мазырская палiтра». В этом году конкурс особенный, он в очередной раз вышел на новый уровень.

5 стран, 65 учебных заведений, 810 работ и всего 4 номинации по четырем возрастным категориям, а еще и обширная тема, располагающая к творчеству: «Здесь Родины моей начало». Жюри однозначно пришлось нелегко. Профессионалы-взрослые были одновременно и в творческой растерянности, как из лучших выбрать лучших, и в творческой гордости: уровень заявленных работ был достаточно высок. Дело доходило даже до жарких споров. Но конкурс есть конкурс. Кстати, жюри, а в его состав входили педагоги Гомельского художественного колледжа, отметили тот факт, что мозырская школа без наград однозначно не останется. У мозырян стабильно высокий уровень при поступлении в их учебное заведение. Лучшие работы, отобранные в финал, станут основой каталога. А еще будут представлены на выставке в детской художественной школе искусств. Там же пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ