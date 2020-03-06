Подведение социально-экономических итогов за 2019-й

Подведение итогов работы за год – важное мероприятие районного масштаба. 2019-й для Мозырщины был насыщенным на события, юбилеи, мероприятия, цифры и факты. Каждый день при любой погоде на свои рабочие места выходили (да и выходят сегодня!) более 60-ти тысяч мозырян. Все вместе трудились, укрепляя авторитет региона на всех уровнях. На торжественное подведение итогов социально-экономического развития в Городской Дворец культуры пригласили руководителей и лучших работников десятков предприятий и организаций, представителей районной власти, депутатского корпуса, сельисполкомов, общественных объединений. Поздравить мозырских тружеников приехал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей.

Девять знамен, как символ качественной, слаженной работы. Это – переходящий знак, за право обладать которым ежегодно борются лучшие из лучших. Для ряда предприятий первое место в районном соревновании – уже традиция. Стабильный показатель качества производства и высокого профессионального уровня коллектива. Флагман мозырской промышленности – нефтеперерабатывающий завод. В кабинете генерального директора предприятия переходящее знамя давно получило постоянную прописку. Лучшее учреждение культуры – вновь заводской «цех хорошего настроения», Дворец культуры нефтепереработчиков. «Серебро» среди учреждений спорта – у «Жемчужины Полесья». Первыми в спортивной сфере стала Мозырская СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ. Ее воспитанницы — Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Надежда Попок в 2019-м не раз заставляли замирать наши сердца и взрываться победным «Ура!» на финише. Во многом, благодаря королевам весла, внимание мозырян было приковано и ко Вторым Европейским играм, и к чемпионату мира в Венгрии. Через упорный и непрерывный труд к результатам шли и мозырские аграрии. Район в 2019 году – безусловный лидер отрасли. Во время церемонии чествования передовиков на областных «Дожинках» наши земляки на сцену поднимались десятки раз. И на нынешнем торжественном собрании о достижениях аграриев говорили не единожды. Многолетний лидер района – совхоз-комбинат «Заря».Успешным 2019-й, не смотря на внешние и внутренние факторы, был и для строителей. Показатели выполнены на 100%, введено более 60–ти тысяч квадратных метров жилья. В этой отрасли имена лучших вряд ли стали неожиданностью: тройку лидеров возглавил Мозырский домостроительный комбинат, на втором и третьем – Управление капитального строительства и «Мозырьпромстрой».Среди транспортников и энергетиков лучше всего в 2019-м сработал «Белтелеком». Первый среди организаций торговли, общепита и сферы услуг – гостиничный комплекс «Припять». Лидер в образовании – вновь гимназия имени Янки Купалы. Забрать свое знамя в номинации лучшее медицинское учреждение поднимались представители роддома. Отмечены также центральная городская поликлиника и детская больница. Отдельное внимание – сельским жителям. Лучшими сельсоветами в районе стали Михалковский, Махновичский и Каменский. На сцену Городского Дворца культуры в этот день поднимались представители самых разных профессий: животноводы и операторы нефтеперерерабатывающих установок, учителя и врачи, культурные деятели и профсоюзные лидеры. Все они, вместе с трудовыми коллективами, отмечены грамотами за особый вклад в социально-экономическое развитие района. Награды получили победители смотра-конкурса «На лучшую организацию по охране труда». Грамоты и подарки вручались молодым специалистам. Подведение итогов – отличный повод сказать «спасибо» за работу каждому жителю Мозырщины. Завершил торжественное собрание большой праздничный концерт.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер, Вячеслав Приписнов. ТКМ