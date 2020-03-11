«Первое слово – МАМА!» Шоу-программу представили юные вокалисты в Городском Дворце культуры

Начало марта оказалось богато на тематические концерты к Международному Женскому дню. Шоу-программу «Первое слово — МАМА!» представили юные вокалисты в Городском Дворце культуры.

Яркая, весенняя, романтичная. Такой оказалась шоу-программа, которую в канун Международного Женского дня представили воспитанники вокальной студии «NeoStar». Концерт под названием «Первое слово – «Мама!» прошел в зале Городского Дворца культуры. Каждый номер в исполнении солистов студии разного возраста был посвящен женщинам, любви и весне. Дополнили программу динамичные танцевальные номера воспитанников студий ALEXIS Kids. Позитивную атмосферу поддерживали ведущие – руководитель центра современного творчества «Alexis Dance Group» Александр Зенченко и «оранжевый» голос радио «Нелли-инфо» Глаша Сотникова. А настоящими хозяевами праздника, кроме, конечно, самих артистов, стали красота, нежность, доброта и подаренное всем прекрасное настроение! К слову, шоу-программа — первый большой сольный проект для вокальной студии «NeoStar» и ее руководителя Татьяны Рогальской.