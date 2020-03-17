«Не стареют душой ветераны». В Городском Дворце культуры прошел областной конкурс XV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов

В Городском Дворце культуры прошел областной конкурс XV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов, посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне «Не стареют душой ветераны».

То, что ветераны действительно не стареют душой, становится очевидно с первых аккордов фестиваля. Конкурс проводится много лет подряд. И с каждым годом его география расширяется. Растет и количество участников. В этом году на суд жюри было представлено почти 50 номеров. Коллективы представляли 12 районов области и город Гомель. 11 хоров, 20 вокальных ансамблей, 16 солистов. Настрой у участников традиционно самый позитивный и боевой. Организаторами конкурса выступили главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, областная ветеранская организация, областной центр народного творчества и объединение профсоюзов. В этом году конкурс посвящен 75-летию со Дня Победы в ВОВ.

«Не стареют душой ветераны» — это не только творческий марафон, но, прежде всего, конкурс. По итогам которого всегда определяется победитель. В этом году обладателем Гран-при стал солист народной вокальной студии «Мелодия» Мозырского ДК «Строитель» Виктор Мизневич. Он представит Гомельщину на заключительном этапе фестиваля в Минске, который запланирован на 4-5 мая.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ