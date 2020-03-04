Ваша служба и опасна, и трудна, и, конечно же, для нас она важна. Сегодня в Беларуси отмечается День милиции. Все 364, а в этом году 365 дней, днем и ночью, в будни и праздники, сотрудники органов внутренних дел защищают безопасность граждан, поддерживают на улицах правопорядок. А накануне профессионального праздника сотрудники патрульно-постовой службы милиции раскрыли грабеж.

В один из вечеров молодая мозырянка возвращалась домой и решила прогулять через сквер вблизи музколледжа. Внезапно на нее напал неизвестный, повалил на землю, сорвал рюкзак, а после преступник убежал в неизвестном направлении. Оправившись от шока, девушка позвонила в милицию. Место происшествие отрабатывали сотрудники патрульно-постовой службы милиции, департамента охраны, военнослужащие внутренних войск. Однако усиленные поиски ни к чему не привели. На следующий день у милиционера роты ППСМ Сергея Ксенды, также участвовавшего в операции, был выходной. Но, случайное стечение обстоятельств, бдительность милиционера и внимательность его жены, привели к тому, что злоумышленник был задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до 6 лет тюрьмы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ