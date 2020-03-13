Накануне Дня Конституции свои первые паспорта получили 38 мозырских мальчишек и девчонок

15 марта в Беларуси отмечают один из самых главных государственных праздников – День Конституции. По традиции, главный документ, паспорт, вручили самых активным юным мозырянам.

Получение первого паспорта гражданина страны – событие, важное для каждого человека. В День Конституции в райисполкоме по традиции вручают паспорта лучшим школьникам района: победителям предметных олимпиад, спортсменам, участникам творческих конкурсов. И, конечно, еще одно важное условие – достижение 14-летнего возраста. Мероприятие прошло в рамках акции «Мы – граждане Беларуси». Участие в торжественной церемонии приняли руководители районной власти, педагоги, представители общественных объединений. Получение паспорта – это не только знак достижения 14-летнего возраста, но и рубеж, с которого начинается определенная ответственность. Всего накануне Дня Конституции в райисполкоме свои первые паспорта получили 38 мальчишек и девчонок. Торжественность атмосфере придавали и творческие номера в исполнении коллективов и солистов. Конечно, слово предоставили и главным героям торжества. От имени всех ребят выступила учащаяся гимназии Михалина Казаченко. Помимо паспорта в качестве памятных подарков ребята получили сувенир – книгу «Я гражданин Республики Беларусь». И конечно еще одним напоминанием о торжественном событии будут многочисленные фото с главным документом гражданина страны.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ