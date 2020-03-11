Мозыряне смогут получить бесплатную консультацию у нотариуса. Акция приурочена ко Дню конституции.

В пятницу, 13 марта, нотариусы Беларуси, в том числе и в Мозыре, будут консультировать бесплатно. В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Это оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств, — рассказали в пресс-службе Белорусской нотариальной конторы. Адреса в Мозыре: Нотариальная контора №1: ул. Советская, 27А (здание Речного вокзала); Нотариальная контора №2: ул. Ленинская, 75.