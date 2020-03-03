Мозырские воспитанники клуба Юных пожарных стали победителями и призёрами московского «Технокубка»

На финале московской олимпиады по программированию «Технокубок» 15 школьников из Беларуси награждены дипломами соревнования: два из них — I степени, три — II степени, десять — III степени.

1 марта 2020 года на 17 площадках семи стран — в числе которых и Беларусь — прошёл очный заключительный этап олимпиады для школьников по программированию «Технокубок». На финал «Технокубка» по результатам четырёх отборочных раундов приехали 578 участников. Всего в отборах участвовали более 4500 участников. им были предложены для решения в течение трёх часов 8 алгоритмических задач. Выше в таблице результатов оказывался участник, который написал наибольшее количество программ верно и сдал их на проверку быстрее других. Дипломами олимпиады награждены 144 участника, 15 из них — школьники из Беларуси. Есть среди победителей и призеров и мозыряне, воспитанники тренера Алексея Борунова, которые занимаются в Клубе юных пожарных г. Мозыря: дипломом первой степени награжден Станислав Дамасевич. Дипломы второй степени завоевали сразу двое ребят. Это Андрей Мищенко и Егор Кучар. В этом учебном году «Технокубок» вошел в перечень олимпиад школьников, и имеет первый уровень, который дает право победителям и призерам соревнования получить льготы при поступлении во многие высшие учебные заведения России.