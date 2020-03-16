Общеуниверситетский конкурс красоты и мужественности, элегантности и харизмы, грации и артистического мастерства прошел в МГПУ. За титул победителя боролись пять студентов – по одному от каждого факультета.

Свои таланты гостям и жюри в рамках конкурса «Мистер университет-2020» показывали пять будущих педагогов. Они пели и танцевали, рассказывали стихи и признавались в любви, удивляли и заставляли смеяться. За звание победителя ежегодного общеуниверситетского проекта традиционно борются по одному представителю от каждого факультета. Мужской конкурс в Мозырском педагогическом не случайно проводится в марте: это настоящая демонстрация силы и мужественности для любимых девушек и любимых педагогов. Мотивация у каждого разная. А вот в понимании, «каким должен быть настоящий мужчина», все участники сходятся. Для отдельных конкурсантов «Мистер университет-2020» стал возможностью сломать устоявшиеся стереотипы. По итогам четырех состязаний оказалось, ставка на харизму была верной. Владислав Лашковский стал «Мистером университет» сезона-2020. Впрочем, проигравших не было: почетные титулы, призы и подарки достались всем участникам.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ