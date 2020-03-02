Масленица-2020

Мозыряне широко и ярко провели зиму и встретили весну. Масленичные гулянья с ряженными и праздничной торговлей прошли в парке «Победа».

Такая масленица бывает только раз в четыре года. 2020 – високосный. Поэтому зиму провожали в последний февральский день – 29 числа. Сотни мозырян пришли в парк, чтобы вместе, ярко и красочно встретить весну – пору года, связанную с надеждами и ожиданиями, пробуждением природы и людей после зимней спячки. Праздничный тематический тон празднику задавали ряженные. Те, кто пришел на Масленицу, не разочаровались. Выступления творческих коллективов, песни, пляски, карусели – это для души, а для тела – торговля в ассортименте. Самое популярное блюдо, конечно же, блины. А масленичный столб – проверка на физподготовку. Покорить деревянную вершину удалось не многим.

Мозырские городские праздники всегда отличает теплота и, даже можно сказать, семейная атмосфера. Приходят со вторыми половинками, детьми, друзьями. Встреча весны – особо радостный повод, поэтому настроение у всех было соответствующее.

Масленица – это самый веселый и сытный народный праздник. В народе ее ласково называют «косаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честнáя», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка». А, судя по тому, как мозыряне провели самую холодную пору года, зима в обиде не останется. А весна будет весьма довольно и как можно раньше порадует солнечной и теплой погодой.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ