Магазины «Дары от Зари». Бренда одного района стал брэндом всего региона

Речицкий проспект хорошо знаком мозырянам. Это – главный въезд в Гомель со стороны Мозыря. А с недавнего времени – еще один мозырский знак – год назад на проспекте, в торговом доме «Речицкиий», открылся фирменный магазин совхоз-комбината Заря.
Самый внушительный по торговым площадям, самое современное оборудование, самый большой товарооборот, соответственно, самые активные покупатели. Магазин «Дары от Зари-18» по Речицкому проспекту в Гомеле, можно сказать, эталон всех фирменных заревских магазинов. Уютный дизайн фирменной торговой точки, мотивированные продавцы, широкий ассортимент обеспечивают магию покупки свежего продукта прямо от производителя. Покупатели и сервис, и ассортимент, и качество продукции оценили. Основа ассортимента – собственные мясные продукты и полуфабрикаты, изделия из птицы, а также молочная продукция. Для любителей колбасных изделий – оригинально оформленные витрины. Колбасы на любой вкус, сосиски, сардельки – десятки сортов. копченые, полу копченые, сыровяленые. все только свежее и натуральное. Особенность торговой политики «Зари» – в фирменных магазинах мясо и полуфабрикаты продаются только охлажденные, без предварительного замораживания. Еще одна фишка «Зари» в Гомеле – готовая продукция. Аппетитные колбаски, рулька, румяные голубцы, котлеты. К вечеру на прилавках редко что остается. В основе разнообразных полуфабрикатов – исключительно свежее мясо, которое приправлено натуральными специями. Качественные мясные продукты, подходящие и для будничного ужина, и для праздничного застолья. Яркий вкус и широкий ассортимент! Работники магазина своих покупателей любят и ждут. Деликатесное мясное разнообразие, огромный выбор других сопутствующих товаров, крупы, молочные продукты, соки. Ассортиментная политика «Зари» – в одном месте купить все, при этом получить удовольствие и прийти за покупками снова. И эта политика действительно работает. Выручка только в этом гомельском торговом объекте за один месяц составляет примерно один миллион рублей. Торговля завершает замкнутый цикл деятельности «Зари». Сегодня это 23 магазина и 1 павильон. Продукция предприятия занимает лидирующую позицию не только в торговом рейтинге Мозыря, но и области. Успешно реализуется она и в Речице. Жители Речицы, как и всех райцентров области, где представлена фирменная торговля, при всем многообразии выбора предпочтение отдают свежей, вкусной продукции «Зари». А это говорит о том, что «Заря» из бренда одного района стала брэндом всего региона.
Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Магазины «Дары от Зари». Бренда одного района стал брэндом всего региона
Речицкий проспект хорошо знаком мозырянам. Это – главный въезд в Гомель со стороны Мозыря. А с недавнего времени – еще один мозырский знак – год назад на проспекте, в торговом доме «Речицкиий», открылся фирменный магазин совхоз-комбината Заря.