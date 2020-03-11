Магазины «Дары от Зари». Бренда одного района стал брэндом всего региона

Речицкий проспект хорошо знаком мозырянам. Это – главный въезд в Гомель со стороны Мозыря. А с недавнего времени – еще один мозырский знак – год назад на проспекте, в торговом доме «Речицкиий», открылся фирменный магазин совхоз-комбината Заря.

Самый внушительный по торговым площадям, самое современное оборудование, самый большой товарооборот, соответственно, самые активные покупатели. Магазин «Дары от Зари-18» по Речицкому проспекту в Гомеле, можно сказать, эталон всех фирменных заревских магазинов. Уютный дизайн фирменной торговой точки, мотивированные продавцы, широкий ассортимент обеспечивают магию покупки свежего продукта прямо от производителя. Покупатели и сервис, и ассортимент, и качество продукции оценили. Основа ассортимента – собственные мясные продукты и полуфабрикаты, изделия из птицы, а также молочная продукция. Для любителей колбасных изделий – оригинально оформленные витрины. Колбасы на любой вкус, сосиски, сардельки – десятки сортов. копченые, полу копченые, сыровяленые. все только свежее и натуральное. Особенность торговой политики «Зари» – в фирменных магазинах мясо и полуфабрикаты продаются только охлажденные, без предварительного замораживания. Еще одна фишка «Зари» в Гомеле – готовая продукция. Аппетитные колбаски, рулька, румяные голубцы, котлеты. К вечеру на прилавках редко что остается. В основе разнообразных полуфабрикатов – исключительно свежее мясо, которое приправлено натуральными специями. Качественные мясные продукты, подходящие и для будничного ужина, и для праздничного застолья. Яркий вкус и широкий ассортимент! Работники магазина своих покупателей любят и ждут. Деликатесное мясное разнообразие, огромный выбор других сопутствующих товаров, крупы, молочные продукты, соки. Ассортиментная политика «Зари» – в одном месте купить все, при этом получить удовольствие и прийти за покупками снова. И эта политика действительно работает. Выручка только в этом гомельском торговом объекте за один месяц составляет примерно один миллион рублей. Торговля завершает замкнутый цикл деятельности «Зари». Сегодня это 23 магазина и 1 павильон. Продукция предприятия занимает лидирующую позицию не только в торговом рейтинге Мозыря, но и области. Успешно реализуется она и в Речице. Жители Речицы, как и всех райцентров области, где представлена фирменная торговля, при всем многообразии выбора предпочтение отдают свежей, вкусной продукции «Зари». А это говорит о том, что «Заря» из бренда одного района стала брэндом всего региона.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ