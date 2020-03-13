К нам приехал цирк! Оригинальная программа с веселыми клоунами, различные захватывающие трюки, дрессированные животные! Удовольствие получат и взрослые, и дети!

Цирк-шапито «Сириус» дарит незабываемые эмоции маленьким и взрослым жителям Калинковичей и Мозыря! Лазерное шоу, световое и музыкальное оформление, завораживающие декорации! В центре внимания – животные и цирковые артисты. Полеты воздушных гимнастов и трюки акробатов на турниках (кстати, среди них – и воспитанники знаменитой мозырской цирковой студии «Арена»!), зрелищная дрессура и великолепная клоунада. Все вместе это создает неповторимую атмосферу праздника и волшебства! Еще одно представление в Калинковичах пройдет завтра, 14 марта. Мозыряне могут увидеть цирковую программу «Сириуса» днем 15 и 22 марта. И вечером 20 и 22 марта. Локация стандартная – площадка у парка культуры и отдыха «Победа». Билеты можно приобрести в кассе цирка.