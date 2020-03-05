Итоги соревнования по социально-экономическому развитию района подвели в Городском дворце культуры

Итоги соревнования по социально-экономическому развития подвели в Городском Дворце культуры. Мероприятие ежегодное, традиционно отличается особой праздничной атмосферой. Оно же подводит своеобразную черту под годом работы всего района.

Гордость района, лучшие предприятия в этот день закрепляют за собой лидерские позиции. В Городской Дворец культуры стекаются руководители и представители всех предприятий и организаций района. Лучших отмечают грамотами, благодарностями, переходящими знаменами. А предваряет торжество выставка товаров местных производителей. Угощения от молокозавода, «Зари», хлебозавода и «Этанола». Живая музыка и много гостей. Участие в мероприятии принял губернатор области Геннадий Соловей. Полный зал и торжественные речи. В этом году в соревновании по социально-экономическому развитию на пьедестал почета поднимались строительные, промышленные предприятия, учреждения образования, спорта, культуры, торговли, сельские советы. О том, как распределились места – завтра, в выпуске новостей в пятницу.