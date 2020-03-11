Двери нескольких музеев в марте закрылись для посетителей. Причина – проведение плановых ремонтных работ

Филиалы Мозырского объединенного краеведческого музея в марте не будут принимать посетителей. Ремонтные работы проводятся в музее народной культуры «Палеская веда» (ул. Комсомольская, 15); в краеведческом музее (ул. Гора Коммунаров, 8) и в выставочном зале (ул. Советская, 132). О возобновлении работы объединенной музейной системы будет сообщено дополнительно. Как сообщают в официальной группе ВКонтакте, ремонт может продлиться до 1 июля.