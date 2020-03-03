День открытых дверей в Мозырском РОВД

Сегодня в Мозырский РОВД пригласили учащихся лицея строителей. Правоохранители рассказали подросткам о том, что законопослушный образ жизни – это норма. мероприятие совместное, организовано патрульно-постовой службой, БРСМ и инспекцией по делам несовершеннолетних.

Мозырские милиционеры пригласили к себе на экскурсию учащихся лицея строителей. Мероприятие носило профилактический характер. Красноречивый рассказ на конкретных примерах о вреде алкоголя и наркотиков, о том, что всегда нужно думать о последствиях, ведь один неверный шаг может наложить след на всю последующую жизнь и перечеркнуть путь к карьере в госструктурах. Говорили и о том, что тюремная романтика – это абсурдное понятие, никакой романтики в местах не столь отдаленных нет. Законопослушность – это норма жизни, только на свободе можно реализовать весь свой потенциал. Подростковая аудитория была впечатлена. Молодые люди уверены, польза от таких мероприятий, безусловно, есть. В рамках экскурсии некоторым учащимся лицея строителей вручили удостоверения добровольных помощников милиции. Они будут помогать правоохранителям поддерживать общественный порядок во время массовых мероприятий. Кстати, у нынешнего мероприятия задач несколько: профилактика правонарушений, а еще агитация за будущую работу в РОВД. Помимо лекций от командира роты ППСМ и представителя наркоконтроля, подросткам провели экскурсию по зданию. Молодые люди побывали в сердце милиции – дежурной части, а также посетили изолятор временного содержания.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ