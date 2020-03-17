Декретный отпуск, наличие троих детей и очередная беременность не помешали женщине совершать преступления. Задержана жительница Мозыря, которая обворовывала пенсионеров

В начале марта к одиноко проживающей пенсионерке, которая к тому же слабо видит, пришла неизвестная женщина. Под предлогом переписи населения она расспросила мозырянку буквально обо всем. В конце визита пожаловалась на тяжелое положение и попросила денег в долг. Бабушка откровенно ответила: денег нет, пенсия только 7 марта. Тогда гостья сказала, что зайдет еще. Проведать старушку явилась на следующий день после получения пенсии, накануне Международного женского дня. Заведя разговор на религиозную тематику, женщина стала ощупывать карманы куртки, в которую была одета незрячая пенсионерка. А там хранились все сбережения – почти тысяча рублей. Когда гостья вытаскивала сверток с деньгами, пенсионерка это почувствовала и схватила ее за волосы. Та смогла вырваться и убежать, прихватив всю сумму. Пенсионерка обратилась в милицию. В распоряжении оперативников оказались скудные сведения о поведении женщины и клок ее волос. Опытные сотрудники Мозырского РОВД соотнесли случившееся с подобными преступлениями, совершенными ранее. Как раз на днях фигурантку предыдущих афер видели в районе, где живет потерпевшая. Когда подозреваемой предъявили ее же волосы, отпираться было бесполезно. Также женщина созналась еще в двух преступлениях, совершенных в феврале. Похожим способом, во время повторного визита, она украла у пожилой пары более 500 рублей, а в многоэтажке из незапертого тамбура укатила детскую коляску. К сожалению, пожилые люди уязвимы не только перед коронавирусом, но и чаще всего становятся жертвой всякого рода мошенников. В силу возраста, физического здоровья, они более доверчивы и восприимчивы к внушению. Путем искусного обмана или обещаний сказочного богатства преступники подавляют способность жертвы мыслить критически. Итогом визита непрошеных гостей может стать либо продажа ненужных предметов в разы дороже их реальной стоимости, либо хищение сбережений жертвы. Правоохранители обращаются к мозырянам с просьбой предупредить своих пожилых родственников и знакомых о возможных сценариях, которые разыгрывают аферисты. Объяснить, что в случае появления незнакомцев с подобными предложениями пускать их в жилище не стоит, а следует немедленно обращаться в милицию.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ