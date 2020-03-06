Дарите женщинам цветы… и не штрафуйте. Мозырские госвтоинспекторы провели праздничную акцию

На мартовских серых улицах появились продавцы ярких тюльпанов, мимоз, шариков и прочих сувениров. А это значит, что близится Международный женский день. Каждый по-своему старается поздравить самых обаятельных и привлекательных с весенним праздником. Сегодня некоторые мозырские автоледи были приятно удивлены. Мартовская серая дорога. Яркая форма инспектора ГАИ. Взмах жезла вызывает настороженность и, даже, если все в порядке, некоторые опасения. Но сегодня все опасения напрасны, конечно, если вы, автоледи. Накануне Международного женского дня госавтоинспекторы останавливали представительниц прекрасной половины человечества для того, чтобы поздравить. Судя по реакции, сюрприз удался.

Спонсором поздравительной акции стал магазин автозапчастей «АвтоБИТ». Это хотя и маркетинговый ход, но, как говорят специалисты по продажам, это самая приятная реклама. Кстати, не всех водителей пришлось останавливать, некоторые останавливались сами. Водитель автобусного парка Юрий Антоненко попросил, чтобы поздравили его прекрасных пассажирок. Поздравляли не только пассажирок, опытных девушек-водителей, но и начинающих. Для курсанта автошколы Ангелины подарок от ГАИ – это мотивация стать образцовой автоледи. Цветы и подарки от магазина АвтоБИТ, а самое важное –позитив. Десятки улыбок на лицах прекрасных дам немного растопили этот холодный мартовский день.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ