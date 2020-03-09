«Дарите девушкам цветы!» Праздник в ТЦ «Catapulta»

Самый яркий и нежный праздник весны встретили в торговом центре «Catapulta». 8 марта цветы дарили девушкам, а всем покупателям — скидки и хорошее настроение.

Неожиданный и очень приятный сюрприз 8-го Марта ожидал покупательниц торгового центра «Catapulta». Известную фразу: «Дарите девушкам цветы!», здесь восприняли, как призыв к действию. И очаровательным девочкам, девушкам и женщинам вручали тюльпаны. По-настоящему солнечное весеннее настроение было у всех посетителей ‘Catapulta». 8 марта торжественно открылся магазин «Электросила». Его покупателей ожидали скидки и приятные подарки. Выгодные праздничные предложения действовали в других торговых точках. Специально для любимых мам и бабушек воспитанники творческой студии «Колесо» подготовили декоративное панно «Весна-художница». А запечатлеть моменты чудесного дня все желающие смогли у креативной фотозоны. Забота о настроении и комфорте посетителей — один из важнейших приоритетов администрации торгового центра «Катапульта». Позитивная атмосфера здесь царит не только 8го марта, и остальные 364 дня в году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ