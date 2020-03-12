Быть примером своему ребенку! До 15 марта особое внимание ГАИ сконцентрировано на юных участниках дорожного движения

В Козенской средней школе республиканская акция Госавтоинспекции «Быть примером своему ребенку» реализовалась с точностью да наоборот. Дети своим примером показали взрослым, какими нужно быть участниками дорожного движения: красивыми и нарядными, это естественно, а главное собранными, внимательными, уважающими и соблюдающими жизненно важные правила. Первоклашки пели оды фликерам, рассказывали про них стихи. А еще, вместе с педагогами и родителями провели настоящую исследовательскую работу и рассмотрели световозвращающие элементы буквально под микроскопом.

В Козенской школе ведут активную пропаганду использования световозвращающих элементов. Второе название фликера в этом учебном учреждении – дорожный телохранитель. Здесь нарушили еще одну устоявшуюся традицию: не старшеклассники учат первоклашек, а наоборот. Юные и позитивные новобранцы районной школы проинспектировали старший блок и педагогический коллектив на наличие фликеров, у кого их не было – подарили те, что изготовили собственными руками. Акция «Быть примером своему ребенку» здесь проходила в несколько этапов. Самая подвижная часть – во дворе школы, у автомобиля отдела ГАИ. Инспектор в очередной раз напоминал о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Тот, кто подготовил стих про ПДД, получил уникальную возможность прочитать его на все Козенки, причем, сидя на водительском сидении служебного авто. Тема детского дорожно-транспортного травматизма весьма актуальна. За прошлый год на территории Мозырского района в результате дорожных происшествий пострадали 13 детей.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ