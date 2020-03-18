Продолжаются активные работы по благоустройству Мозыря. Ремонтируются уличные лестницы, расширяются проезжие части, наводится порядок на придомовых территориях. Исключением не стали и школьные дворы. Какие перемены ждут районные учреждения образования, узнаете из следующего сюжета.
О больших планах Мозыря на 2020-й уже знают многие: активно обсуждаются архитектурно-планировочные изменения, стартовали работы по уширению проезжих частей, высаживаются кусты и саженцы деревьев, обновляются клумбы. К масштабному плану по благоустройству района подключились и учреждения образования: обновление дворовых территорий весной и летом ждет многие школы и ясли-сады.
Во дворе средней школы №13 – работы по благоустройству в самом разгаре. По предписанию коммунальников на территории школы убирают старые трухлявые деревья: под топор, точнее, под бензопилу идут те природные экземпляры, которые несут опасность для школьников.
Каждое дерево, спиленное на территории школы, превратится в дрова. Ими будут отапливать некоторые сельские учреждения образования. Но кислорода в этом районе меньше не станет: уже посажены маленькие туи. А 21 марта, в рамках субботника 13-я школа объявила о проведении экологической акции: педагоги, ученики и родители соберутся и высадят десятки свежих саженцев. Новую аллею посвятят поколению победителей и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем работы по благоустройству здесь будут продолжены. Оценить результаты станет возможным к следующему учебному году.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Благоустройство школьных территорий
Продолжаются активные работы по благоустройству Мозыря. Ремонтируются уличные лестницы, расширяются проезжие части, наводится порядок на придомовых территориях. Исключением не стали и школьные дворы. Какие перемены ждут районные учреждения образования, узнаете из следующего сюжета.