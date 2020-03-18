Благоустройство школьных территорий

Продолжаются активные работы по благоустройству Мозыря. Ремонтируются уличные лестницы, расширяются проезжие части, наводится порядок на придомовых территориях. Исключением не стали и школьные дворы. Какие перемены ждут районные учреждения образования, узнаете из следующего сюжета.

О больших планах Мозыря на 2020-й уже знают многие: активно обсуждаются архитектурно-планировочные изменения, стартовали работы по уширению проезжих частей, высаживаются кусты и саженцы деревьев, обновляются клумбы. К масштабному плану по благоустройству района подключились и учреждения образования: обновление дворовых территорий весной и летом ждет многие школы и ясли-сады.

Во дворе средней школы №13 – работы по благоустройству в самом разгаре. По предписанию коммунальников на территории школы убирают старые трухлявые деревья: под топор, точнее, под бензопилу идут те природные экземпляры, которые несут опасность для школьников.

Каждое дерево, спиленное на территории школы, превратится в дрова. Ими будут отапливать некоторые сельские учреждения образования. Но кислорода в этом районе меньше не станет: уже посажены маленькие туи. А 21 марта, в рамках субботника 13-я школа объявила о проведении экологической акции: педагоги, ученики и родители соберутся и высадят десятки свежих саженцев. Новую аллею посвятят поколению победителей и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем работы по благоустройству здесь будут продолжены. Оценить результаты станет возможным к следующему учебному году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ