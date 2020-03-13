«Белая Русь» ищет «Золотое перо». Организация объявила о проведении творческого конкурса

Стартовал ежегодный конкурс «Золотое перо «Белой Руси» – 2020». Это творческое состязание среди учащейся и рабочей молодежи, членов клубов юных журналистов, а также молодых корреспондентов газет, телевидения, интернет-сайты. Одно из требований – возраст участников не должен превышать 35 лет. Организатор – общественная организация «Белая Русь». Творческие работы – эссе на тему «Мифы и легенды Беларуси» (белорусские легенды, предания, мифы о стране, реках, озерах, замках и происхождении городов; о мистических и аномальных местах; сказания о необъяснимом и загадочном) – будут рассматриваться в категориях: «Учащийся», «Студент», «Любитель» и «Профессионал». Работы на районный этап конкурса следует представить до 1 апреля 2020г. в электронном варианте и на бумажном носителе в Мозырскую районную организацию РОО «Белая Русь» по адресу: ул. Советская, 160, кабинет 101 с 9.00 до 13.00. Электронный адрес: [email protected]. За дополнительной информацией звоните по телефону 253717, 8 -029-2321506.