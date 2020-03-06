103-я годовщина белорусской милиции. Торжественное собрание правоохранителей

Торжественным собранием отметили в Мозыре 103-ю годовщину белорусской милиции. На мероприятие в кинотеатр «Мир» пригласили личный состав, ветеранов и почетных гостей.

Профессиональный праздник на неделе отметили милиционеры. 4 марта — знаковая дата для правоохранительной системы. Именно в этот день 103 года назад в Минске начала работу народная милиция. В наши дни, благодаря людям в погонах, на улицах спокойно и мирно. Патрульно-постовая служба, уголовный розыск, наркоконтроль, отдел охраны правопорядка, ГАИ, «паспортный стол», группа режимно-секретной деятельности. Эти и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность людей.

На торжественное собрание, которое прошло в кинотеатре «Мир», пригласили действующих сотрудников РОВД, ветеранов органов внутренних дел, руководителей депутатского корпуса района и других силовых ведомств, представителей общественных организаций. Для многих из тех, кто выходил за заслуженными наградами, борьба с криминалом стала делом всей жизни. По традиции вручались грамоты и благодарности, медали «За безупречную службу» и памятные «100 гадоу беларускай мiлiцыi», новенькие погоны с присвоением очередного звания. Среди награжденных – много молодежи. Приходя в органы после окончания вузов, они быстро становятся серьезными специалистами. Значительная часть лучших милиционеров Мозырщины в это праздничное время оказалась на службе. Ведь нарушителям закона на поблажки рассчитывать не стоит никогда. К слову, этим летом личный состав мозырской милиции отпразднует вековой юбилей.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ