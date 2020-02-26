«Зеленые школы для зеленого будущего». Мозырские школьники участвуют в международном экологическом проекте

«Зеленые школы для зеленого будущего». Так называется проект при поддержке ООН, ЕС и Правительства Беларуси, участие в котором принял наш эколого-биологический центр отдела образования Мозыря. Об учителях, детях и их родителях в этом проекте и не только – наш следующий репортаж.

По официальным данным метеонаблюдений, климатическая зима в Беларуси так и не наступила. Одна из причин такого явления –

экологические вопросы, которые пытаются всем миром в спешке решать. Один из ответов – проект «Зеленые школы для зеленого будущего», который реализуют через тему детей и родителей.

Нередко для деток, да и для взрослых, обширное понятие «природа» сводится просто к образам – лес, река или земля. Нет общения с живой природой. Поэтому одно из направлений проекта – показать биологическое разнообразие. К примеру, детишки в эколого-биологическом кружке «Ребята и Зверята» знакомились с зимующими птицами, вместе с другими детьми города провели конкурс кормушек для птиц, кормили их, изучали повадки. А еще детвора в кружке живет жизнью огромных улиток, шиншил, черепах, хомячков. Биологическое разнообразие – это и растения. Их тоже изучают, что тоже помогает понимать и любить природу. А некоторые дети дома делают целые лаборатории и готовятся идти в науку. Параллельно с детками, в другом классе, родители на своем уровне, вникают в современные экопроблемы. Им рассказывают еще об одном направлении в проекте «Зеленая школа» – обращение с отходами. Родители преодолевают привычную инерцию общественного собрания и активно включаются в диалог. С интересом обсуждают услышанное. Говорили еще много: о водосбережении, энергсосбережении, воздухе. Оказывается, нужно проводить аудит потребления воды и энергии у себя в семье. Все это, возможно, звучит привычно и банально, но, тем не менее, актуально. Намного быстрее и живее проблемы природы воспринимают именно дети. Старшему поколению в силу привычек сложнее чувствовать боль природы как свою. Истина приходит через детей, в этом педагоги правы. Глядя на горящие глаза ребят, на их увлеченность, нельзя не заразиться интересом к миру. Безусловно, наш центр получит статус «Зеленой школы», получит гранд и направит его в другие проекты. Один из которых – «Молодежь и экологические проблемы современности» проводят уже 25 лет. Наши юные мозыряне уже принимали в нем участие.

Владимир Машковский, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ