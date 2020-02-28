Заседание исполкома. На повестке дня вопросы предупреждения и ликвидации ЧС и обращения граждан

В очередном заседании Мозырского районного исполнительного комитета, кроме членов исполкома и руководителей предприятий и организаций, участие приняли высокопоставленные гости. В президиуме заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Долголевец и начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергей Дичковский. Прежде чем перейти к повестке дня – кадровые назначения, поздравления и еще одна приятная миссия. Председатель исполкома Елена Павлечко вручила награды призерам и победителям районной круглогодичной спартакиады среди предприятий, организаций и учебных заведений района. Состязания по 18 видам спорта проходят ежегодно. Победителями и обладателями дипломов и кубков первой степени стали ОАО «Мозырский НПЗ», предприятие «Гомельоблгаз» и Мозырский педуниверситет. Первый вопрос, который рассмотрели на заседании — Об итогах функционирований Мозырского районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2019 году и задачах на 2020-й. Среди множества вопросов Алексей Цалко, начальник Мозырского ГРОЧС отдельно озвучил статистику пожаров в районе. На заседании исполкома подвели так же итоги работы с обращениями граждан. За 12 месяцев в исполком поступило 785 обращений. По сравнению с 2018 их количество выросло на 59. Тематика: благоустройство, вопросы ЖКХ, землепользования, организации работы служб. На особом контроле – повторные и коллективные обращения. Более 500 обращений направлено жителями города в вышестоящие органы. С целью их сокращения проводятся прямые телефонные линии и приемы граждан. Но, как отметила Мария Труханович, начальник отдела по работе с обращениями Мозырского райисполкома, только своевременная и слаженная работа всех служб района и специалистов будет способствовать разрешению имеющихся у населения вопросов и упреждению жалоб.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ