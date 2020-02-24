Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев встретился с трудовым коллективом института «Полесьепроект»

Программа рабочего визита Владимира Горбачева на Мозырщину оказалась насыщенной. После прямой телефонной линии и приема граждан в райисполкоме, заместитель председателя Гомельского облисполкома встретился с трудовым коллективом института «Полесьепроект». Информационная группа – одна из форм взаимодействия представителей власти с населением, при которой внимание уделяется самым разным вопросам: от состояния работы предприятия и тенденциях развития промышленности до возможностей частного бизнеса. Встреча Владимира Горбачева с проектировщиками длилась больше часа: говорили о важном, личном и общем. Делились советами и примерами из жизни. Несмотря на официальное название мероприятия, беседа оказалась легкой и живой. А главное, она не позволит пропустить самое главное в век глобальной информатизации.