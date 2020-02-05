Загадка пальцев, кстати, из дуба, раскрыта. Съемочная группа телеканала встретилась с автором инсталляции

Фейсбук, вконтакте, одноклассники, инстаграм. Из одной социальных сети в другую, из группы в группу мозыряне, да уже и не только, репостят фото. Из земли торчат огромные пальцы с огромными ногтями. Мнения категорично разделились… Одни определенно за необычный арт-объект, вторые не скрывают – полное отсутствие вкуса. «Зомби апокалипсис уже в Мозыре?», «Древние великаны скоро вернутся! Первый пошел, покайтесь, грешники!», «А мне нравиться, хоть что-то необычное!», «Круто!». Под фото – сотни комментариев. Мозыряне гадают – что это? Мы решили напрямую спросить у автора неоднозначной инсталляции Александра Зенько. Оказывается, все не так и просто. Это оберег деревьев, нового сквера. Его по осени высадили работники лесхоза. Александр не ожидал, что реакция мозырян будет такой бурной. Комментарии читает и … переживает. Обидеть художника может каждый. На двух сов, на сказочные скамейки, на волка, на арку, кажется, совсем не обращают внимания. Оно однозначно приковано к пальцам. Александр говорит, в интернете ему, автору пальцев, грозились оторвать руки. Призывает мозырян не быть такими категоричными и нетерпеливыми. Работа еще до конца не завершена. Пальцы-обреги сделают покороче, по весне по нижние фаланги они зарастут травой, вырастут и зазеленеют деревья. Главное, чтобы обереги все же дождались весны.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ