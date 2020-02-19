Юной талантливой мозырянке нужна наша поддержка! Видеоролик Дарьи Ноздрачевой «Кошкин дом» принимает участие в конкурсе «Спасатели глазами детей»

Юной талантливой мозырянке нужна ваша поддержка! Видеоролик Дарьи Ноздрачевой «Кошкин дом» принимает участие в конкурсе «Спасатели глазами детей». Проголосовать за землячку можно в сети Интернет. В социальной сети ВКонтакте идет активное голосование за лучшую творческую работу конкурса «Спасатели глазами детей». Среди 9-ти участников есть и ученица средней школы №9 Мозыря Дарья Ноздрачева. Талантливая школьница подготовила работу «Кошкин дом», и сняла мультипликационный тематический ролик. Чтобы поддержать Дашину работу, нужно вступить в группу «МЧС Гомельской области» в сети ВКонтакте и проголосовать в соответствующей теме паблика. До конца подсчета голосов осталось всего несколько дней! Победитель конкурса получит приз зрительских симпатий. И будет приглашен на финал областного этапа.