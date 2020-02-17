Встреча в День памяти воинов-интернационалистов

Боевые друзья, как сами себя называют афганцы, в День памяти воинов-интернационалистов собрались на Кургане Славы. К памятному знаку, который установили здесь несколько лет назад, они приезжают ежегодно. 15 февраля, в день вывода Советских войск из Афганистана, вспоминают тех, кто не вернулся домой тогда. И тех, кто прошел войну, но ушел из жизни за прошедшие три десятка лет. Времена, когда от афганской темы отворачивались, уже прошли. Сегодня память о погибших свято чтут, а об уроках той войны много рассуждают, спорят, говорят. Одна из важных задач, считают воины-интернационалисты, предостеречь молодое поколение от повторения страшных событий прошлого.

Эти суровые мужчины, едва сдерживающие слезы во время памятного митинга, через пекло Афганистана прошли в совсем юном возрасте. Свой интернациональный долг они выполняли, не задумываясь, ведь «так велела Родина». Сегодня, в мирное время, они продолжают отстаивать честь страны, достойно выполняя профессиональные задачи на рабочих местах. И ровно через год афганцы вновь придут к памятному знаку, принесут цветы, навестят могилы погибших товарищей. Пока жива память, живы и те 12 мозырских ребят, которые не вернулись.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ