Встреча, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, прошла в краеведческом музее. Ее участниками стали ветераны боевых действий, их дети, учащаяся и рабочая молодежь.

Мероприятие, которое прошло в краеведческом музее, посвятили очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 15 февраля вся Беларусь отдаст дань памяти воинам-интернационалистам. А пока те, кто прошел суровую воинскую школу, своими воспоминаниями поделились с учащимися политехнического колледжа и рабочей молодежью «Мозырьпромстроя». Для них, переживших самый длительный военный конфликт 20-го века, важнее всего – чтобы помнили.

По словам председателя Мозырской организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николая Чурило, Мозырским военкоматом были призваны 462 молодых солдата на службу в состав ограниченного контингента Советских войск. Домой в цинковых гробах вернулись 12 ребят. С каждым годом количество воинов-интернационалистов уменьшается. Но самые активные продолжают преподавать современной молодежи уроки настоящего мужества.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ