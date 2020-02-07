Встреча помощника Президента, инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко с коллективом ОАО «Мозырьсоль»

Развитие спортивной отрасли и медицины, строительство новых социальных объектов, сложности сельского хозяйства и промышленности, налоги и бюджет. Самые разные темы обсудил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко с трудовым коллективом ОАО «Мозырьсоль». Подобные встречи с сотрудниками – хорошая возможность узнать о ситуации на местах из первых уст: непосредственно от жителей региона.

«Мозырьсоль» является восьмым плательщиком в районе по удельному весу налоговых отчислений. На встрече с помощником Президента солевики много слушали, говорили и спрашивали о распределении доходной части бюджета. Куда направляются средства налогоплательщиков? В какие сроки завершатся строительство и реконструкция разных спортивных объектов? Реально ли появление базы отдыха общего доступа на берегу реки Припять? Как решается вопрос с очередями в медицинских учреждениях? Ни один озвученный вопрос не остался без ответа со стороны высоких гостей: самого Юрия Шулейко и председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко. Накануне встречи в трудовом коллективе глава района присутствовала и на личном приеме граждан. Завершилась встреча на мажорной ноте: в продолжении поднятой спортивной темы, солевики наградили победителей круглогодичной заводской спартакиады. Соревнования между подразделениями предприятия проходят по 16-ти видам спорта! Памятные кубки вручили начальникам трех цехов – лидерам спартакиады. Стремление к высоким достижениям мотивировано и денежными премиями.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ