Время выбрало нас. Вечер-встреча мозырских воинов-интернационалистов, работников ОАО «Мозырьсоль»

Мозырские солевики ко всем памятным датам подходят очень ответственно. Никогда не забывают и про День вывода советских войск из Афганистана. На предприятии работает 6 воинов-интернационалистов. Специально для них организовали неформальную душевную встречу.

Солирует Виктор Михневич. Воин-интернационалист для встречи со своими товарищами, афганцами сользавода, из своего репертуара эту песню он выбрал неслучайно. Как молоды мы были… Романтики большой страны, которые оказались фишками больших политических игр. Всего на Мозырьсоли работает 6 воинов-интернационалистов, два афганца ушли из жизни. Примерно одинаковый возраст, одинаковые воспоминания и одинаковая немногословность. прошло более 30 лет, а раны все еще обнажены. Для этих мужчин день вывода войск – это – память, о товарищах, о молодости, в которой вычеркнуты афганские годы. И эту память надо беречь. Ей надо делиться, поэтому вот такие душевные встречи на предприятии традиционны. Администрация Мозырьсоли знает, их солевики-афганцы – люди военной закалки, на них всегда можно рассчитывать, в том числе и в деле патриотического воспитания молодого поколения. Вечер-встреча, вечер-воспоминания, вечер благодарности за подвиг. Было много слов, которые действительно нужны афганцам. А еще звучало много песен. Солисты без преувеличения, пели душой.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ