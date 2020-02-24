Время печь блины! Масленичная неделя сегодня началась у православных. В народном календаре Масленица никогда не имела конкретной даты. А сам древний славянский праздник напоминает карнавал. Самые яркие моменты придутся на субботу, 29 февраля. Именно в этот день мозырян приглашают на массовые народные гуляние в городской парк культуры и отдыха «Победа». Уже с 12 часов дня вас ждут театрализовано-концертная программа и арт-мастерская, выставка предметов народных промыслов и фотозона. Конечно же, не обойдется без праздничной торговли (блины обещают в самом широком ассортименте!) и аттракционов. Призы и подарки ждут тех, кто рискнет поучаствовать в спортивных играх и состязании на масленичном столбе. Обязательно стоит увидеть шествие ряженых и проведение обряда сожжения чучела. По информации организаторов, он начнется в 16.00.