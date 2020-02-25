«Волшебный мир семейного счастья» 16-ой школы

Семья и школа – сотрудничество и взаимодействие ради достижения цели. Еще один шаг к укреплению содружества семьи и школы сделали педагоги 16 школы. В канун 23 февраля в школе провели семейный творческий вечер, праздник любви и верности, дружбы между взрослыми и детьми, который назвали «Волшебный мир семейного счастья».

«Волшебный мир семейного счастья»… У каждой семьи, приглашенной на праздник, он свой. На некоторое время объединить эти миры в единое целое решили педагоги 16 школы. На семейное мероприятие пригласили родителей, чьи дети демонстрируют успехи в спорте, учебе, творчестве.

Семейный творческий вечер украсили концертными номерами, дополнили конкурсами. Ребята и родители вместе пели, рассказывали интересные жизненные истории, папы при помощи пантомимы приглашали мам на свидание, все вместе отвечали на вопросы занимательной викторины и «строили» дом мечты. Родители и дети с удовольствием делились своим рецептом семейного благополучия.

Говорят, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Конечно, это не совсем так. Но, безусловно одно, фундамент благополучия строится на любви и взаимопонимании. Школа в свою очередь, постаралась внести свою лепту в укрепление этого фундамента.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец, ТКМ