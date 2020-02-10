Внимание, розыск! милиция устанавливает местонахождение мозырянки

30-летняя Анастасия Шут ушла из дома в деревне Преньки еще 25 января этого года. С тех пор о ее местонахождении родным и близким ничего не известно. Они обратились в милицию. На вид пропавшей жительнице Мозырщины 30-35 лет, рост около 170-ти см, худощавого телосложения, волос русый средней длины, глаза голубые. Было одета в зимнюю черную куртку, темно-синие джинсы, черные полуботинки на шнурках. Известно, что Анастасия Шут злоупотребляет спиртными напитками, раньше бродяжничала в микрорайоне «Железнодорожный». Если вы знаете что-либо о местонахождении молодой женщины, просьба сообщить в Мозырский РОВД по телефонам: +375-33650-79-87; +375-29-246-58-84 или 102.