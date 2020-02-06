Внимание, розыск! Милиция ищет настойчивых парней

Мозырский РОВД просит внимательно посмотреть и прослушать следующую видеоинформацию. Разыскиваются настойчивые парни.

Ночь. Рынок Славянский. Фонари. Кофейня «Гуру». Портативная колонка. Она предмет, можно сказать, страсти этих молодых людей. Первая попытка ею завладеть была предпринята 17 января. Колонка не поддалась. 20 января – дубль два. Маскировка, физподготовка, колонка висела под крышей, надо еще и дотянуться, максимум упорства, акробатически трюки, пару падений, последнее, причем, уже вместе с колонкой. Если вы узнали на видео этих очень настойчивых, но однозначно нечестных парней, просьба позвонить по телефонам 8 029 2484246, 8 033 6401787 или по короткому номеру 102. Анонимность гарантируется.