Вижу цель, не вижу препятствий. Активисты отряда юных инспекторов дорожного движения из 14 школы объяснили взрослым пешеходам, как правильно переходить дорогу

«Сохрани свою жизнь!» Акцию под таким названием провели активисты отряда юных инспекторов дорожного движения «Полосатый рейс» средней школы №14. Ребята раздавали листовки и напоминали пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. Акция прошла в оживленном месте возле одного из городских рынков. С теми, кто нарушал правила, беседовал, в том числе, сотрудник ГАИ.

Возле рынка «Привоз» привычное оживление. Даже в будний день. Автомобили, пешеходы… Именно здесь решили провести свою акцию активисты отряда юных инспекторов дорожного движения «Полосатый рейс» средней школы №14. Ее название – «Сохрани свою жизнь». А главная цель – напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. Напротив рыночных ворот участок дороги, где пешеходы чаще всего нарушают правила. Хотя рядом с обоих сторон сразу два обозначенных перехода. Яркие жилеты юидовцев, сотрудник госавтоинспекции, служебный автомобиль и оператор с телевизионной камерой смущали не всех. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Объяснение у нарушителей одно – спешка.

На этот раз все нарушители отделались устным предупреждением. Хотя могли лишится внушительной суммы. Штраф за переход в неположенном месте с нового года составляет от 25,5-76,5 рублей. Но мозырские госавтоинспекторы говорят, самое важное не поплатиться жизнью.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ